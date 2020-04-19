Белорусы заплатят за свою эвакуацию

Правительство Белоруссии утвердило порядок возмещения затрат на организацию эвакуационных рейсов, согласно которому гражданам придется заранее заполнить специальную форму уведомления, заплатить за билет, а после эвакуации — компенсировать бюджетные затраты на рейс. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно постановлению, эвакуация белорусов из-за рубежа будет осуществляться на основании электронных билетов при предварительной оплате и с уведомлением о размере бюджетных средств, которые необходимо возместить в связи с организацией эвакуационного рейса.

Авиакомпания «Белавиа» рассчитывает свои затраты на организацию эвакуационного рейса в белорусских рублях с учетом рентабельности 3 процента. Соответствующее уведомление размещено на сайте авиаперевозчика.