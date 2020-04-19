Меркель выступила против ослабления карантина

Федеральный канцлер Германии Меркель выступила против предложения ослабить карантин. Выступая на видеоконференции своей партии ХДС, политик заявила о недовольстве тем, что в ряде земель страны по этому вопросу ведутся настоящии «дискуссионные оргии».

Канцлер предупредила, что фиксирующаяся в последнее время положительная динамика — сокращение прироста заболеваемости — может обернуться ростом случаев COVID-19 из-за того, что немцы неправильно воспримут сигнал властей об осторожном ослаблении изоляционных мер.

Так, в Рейнланд-Пфальце чиновники разрешили вновь открыться зоопаркам и торгово-развлекательным комплексам.