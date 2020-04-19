Кыргызстан тонет и просит помощи наша корреспонденция

Захра Новрузова, специально для haqqin.az

Правительство Кыргызстана ищет возможности для поддержания своей экономики, которая несет большие потери от пандемии. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев пообещал бизнесу оказать поддержку. Однако в бюджете денег нет, надежда только на соседей и международные финансовые организации. 

Закрытие государственной границы и введение режима чрезвычайного положения в Бишкеке и на юге страны из-за распространения вируса COVID -19 нанесли сокрушительный удар по малому и среднему бизнесу, фактически похоронив его. «Подушки безопасности» - резервного фонда, в котором власти копят деньги на непредвиденные расходы, у Кыргызстана нет. Расходы всегда превышают доходы, поэтому из года в год бюджет принимается с дефицитом, который приходится покрывать за счет новых долгов. ВВП Кыргызстана, по прогнозу МВФ, упадет на 4 процента. Это хуже, чем в среднем по миру.

Из России в Кыргызстан ринулся обратно поток гастарбайтеров

Режим ЧП

По Кыргызстану коронавирус начал распространяться в начале марта. Трое жителей республики заразились COVID-19 в Саудовской Аравии, где совершали паломничество. После возвращения на родину они устроили той (праздник), на который пригласили более 300 человек, – соседей и родственников из близлежащих сел. Еще один человек вернулся заболевшим из Пакистана и двое из Индии, где совершали даават - проповедовали идеи запрещенной во многих странах организации «Таблиги Джамаат». В республике эта секта действует под прикрытием муфтията и с благословления президента. Однако многие политики и эксперты, а также часть общества недовольны и требуют ее закрытия, особенно после того, как «даваатчики» (мессионеры) привезли в страну коронавирус.

Для того, чтобы не допустить распространения вируса, на юге республики и в Бишкеке был введен режим ЧП, на остальной части страны – режим самоизоляции. Приостановлена деятельность почти всех организаций, кроме предприятий, связанных с продовольствием, лекарствами и связью. На сегодня в Кыргызстане официально зарегистрировано 554 случая заражения коронавирусом, в их числе 116 врачей. Умерли 5 и выздоровели 133 человека.

В Кыргызстане заразились 554 человека

Запад поможет

Режим ЧП продлится до 30 апреля, но уже сегодня власти страны рассматривают возможность возобновления работы некоторых секторов экономики. Премьер Абылгазиев в ходе экстренного заседания правительства, которое состоялось 17 апреля, предложил «перейти на режим временной изоляции». 

«Малый и средний бизнес несут сокрушительные потери, бюджет недополучает миллиарды сомов. Но только режим временной изоляции позволит как можно скорее ослабить карантин и возобновить экономическую активность в стране», - полагает Абылгазиев. Он сообщил, что правительство готовит комплекс мер, чтобы работа по регулированию предпринимательской деятельности была поднята на качественно новый уровень. В частности, «изысканы значительные ресурсы, которые будут направляться на поддержку бизнеса и развитие экономики». Неприоритетные расходы государственного бюджета сокращаются не только в условиях преодоления кризиса - они будут пересмотрены в принципе, сообщил премьер.

Международный валютный фонд (МВФ) обещал предоставить Кыргызстану около $121 миллиона. Такую же сумму намерен выдать Исполнительный совет МВФ. В таком случае, размер помощи по линии МВФ составит примерно $242 миллиона.

Ранее вице-премьер-министр правительства Кыргызстана Эркин Асрандиев говорил о намерении использовать временно свободные средства Российско-киргизского фонда развития. Переговоры уже начаты. Кроме того, Бишкек ведет переговоры с  Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на получение от 100–150 млн долл. С их стороны сообщено, что 50% могут быть представлены на грантовой основе, и что помощь могут оказать и другие мировые банки. Всего общая сумма запрашиваемых финансов составляет миллиард долларов – почти половину доходов бюджета страны.

Президент Сооронбай Жээнбеков попросил помощи у Китая. Глава Кыргызстана позвонил председателю Си Циньпину и предложил рассмотреть отсрочки по выплате задолженностей по кредитам. Пойдет ли Пекин навстречу Бишкеку, пока не известно. Но бремя выплат по кредиту в настоящее время для республики непосильное. Внешний долг республики составляет $3,7 млрд из которых 1,7 млрд долларов – Китая. Ранее посол КНР в КР Сяо Цинхуа напоминал, что Китай выдает кредиты на облегченных условиях: «Мы все знаем, что Кыргызстан извлек из этого выгоду. Погашение кредита будет осуществляться по соглашению. Китайская сторона не рассматривает иные варианты».

Но с учетом антикитайских выступлений в республике, из-за которых китайские компании, инвестировав в республику немалые средства, были вынуждены свернуть свою деятельность на территории Кыргызстана, Пекин скорее всего воздержится от создания прецедента.

Жээнбеков просит Си Цзиньпина

Мигранты возвращаются

Экономическая ситуация будет усугубляться по мере возвращения в страну трудовых мигрантов. Накануне из Турции вернулись более 200 человек. Это стало возможным после того, как президент Сооронбай Жээнбеков попросил в ходе саммита «Тюркского совета», который состоялся на днях в формате видеоконференции, главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана оказать содействие в возвращении граждан Кыргызстана домой. Еще 32 кыргызстанца вернулись на родину из Индонезии (Бали), Таиланда (Банкок) и Вьетнама (Ханой). Еще сотни человек ожидают вылета в аэропортах России. «По разным прогнозам, после кризиса останется без работы  примерно четверть граждан Кыргызстана, которые раньше работали в России. Это около 200 тысяч наших граждан. Они потеряют работу и заработок вследствие сокращения таких секторов экономики, как строительство, сфера услуг, общественное питание, торговля, где граждане Кыргызстана были  больше всего заняты», - сказал haqqin.az эксперт Асилбек Эгембердиев. По его словам, с этой массой безработных надо будет что-то делать. Хорошо, по мнению эксперта, если они найдут работу в России, поскольку от этого зависит приток денег в Кыргызстан. В частности, по данным Нацбанка КР, за январь-февраль 2020 года поступило $313,6 млн., в том числе в феврале $165,1 млн. Это больше на 16,6 млн., чем в январе 2020 года, но на $14,3 млн. меньше, чем в феврале 2019 года и на $49,8 млн. меньше, чем в декабре 2019 года. Денег становится меньше уже сейчас, а кризис только набирает обороты.

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