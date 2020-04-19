Кыргызстан тонет и просит помощи наша корреспонденция
Правительство Кыргызстана ищет возможности для поддержания своей экономики, которая несет большие потери от пандемии. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев пообещал бизнесу оказать поддержку. Однако в бюджете денег нет, надежда только на соседей и международные финансовые организации.
Закрытие государственной границы и введение режима чрезвычайного положения в Бишкеке и на юге страны из-за распространения вируса COVID -19 нанесли сокрушительный удар по малому и среднему бизнесу, фактически похоронив его. «Подушки безопасности» - резервного фонда, в котором власти копят деньги на непредвиденные расходы, у Кыргызстана нет. Расходы всегда превышают доходы, поэтому из года в год бюджет принимается с дефицитом, который приходится покрывать за счет новых долгов. ВВП Кыргызстана, по прогнозу МВФ, упадет на 4 процента. Это хуже, чем в среднем по миру.
Режим ЧП
По Кыргызстану коронавирус начал распространяться в начале марта. Трое жителей республики заразились COVID-19 в Саудовской Аравии, где совершали паломничество. После возвращения на родину они устроили той (праздник), на который пригласили более 300 человек, – соседей и родственников из близлежащих сел. Еще один человек вернулся заболевшим из Пакистана и двое из Индии, где совершали даават - проповедовали идеи запрещенной во многих странах организации «Таблиги Джамаат». В республике эта секта действует под прикрытием муфтията и с благословления президента. Однако многие политики и эксперты, а также часть общества недовольны и требуют ее закрытия, особенно после того, как «даваатчики» (мессионеры) привезли в страну коронавирус.
Для того, чтобы не допустить распространения вируса, на юге республики и в Бишкеке был введен режим ЧП, на остальной части страны – режим самоизоляции. Приостановлена деятельность почти всех организаций, кроме предприятий, связанных с продовольствием, лекарствами и связью. На сегодня в Кыргызстане официально зарегистрировано 554 случая заражения коронавирусом, в их числе 116 врачей. Умерли 5 и выздоровели 133 человека.
Запад поможет
Режим ЧП продлится до 30 апреля, но уже сегодня власти страны рассматривают возможность возобновления работы некоторых секторов экономики. Премьер Абылгазиев в ходе экстренного заседания правительства, которое состоялось 17 апреля, предложил «перейти на режим временной изоляции».
«Малый и средний бизнес несут сокрушительные потери, бюджет недополучает миллиарды сомов. Но только режим временной изоляции позволит как можно скорее ослабить карантин и возобновить экономическую активность в стране», - полагает Абылгазиев. Он сообщил, что правительство готовит комплекс мер, чтобы работа по регулированию предпринимательской деятельности была поднята на качественно новый уровень. В частности, «изысканы значительные ресурсы, которые будут направляться на поддержку бизнеса и развитие экономики». Неприоритетные расходы государственного бюджета сокращаются не только в условиях преодоления кризиса - они будут пересмотрены в принципе, сообщил премьер.
Международный валютный фонд (МВФ) обещал предоставить Кыргызстану около $121 миллиона. Такую же сумму намерен выдать Исполнительный совет МВФ. В таком случае, размер помощи по линии МВФ составит примерно $242 миллиона.
Ранее вице-премьер-министр правительства Кыргызстана Эркин Асрандиев говорил о намерении использовать временно свободные средства Российско-киргизского фонда развития. Переговоры уже начаты. Кроме того, Бишкек ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на получение от 100–150 млн долл. С их стороны сообщено, что 50% могут быть представлены на грантовой основе, и что помощь могут оказать и другие мировые банки. Всего общая сумма запрашиваемых финансов составляет миллиард долларов – почти половину доходов бюджета страны.
Президент Сооронбай Жээнбеков попросил помощи у Китая. Глава Кыргызстана позвонил председателю Си Циньпину и предложил рассмотреть отсрочки по выплате задолженностей по кредитам. Пойдет ли Пекин навстречу Бишкеку, пока не известно. Но бремя выплат по кредиту в настоящее время для республики непосильное. Внешний долг республики составляет $3,7 млрд из которых 1,7 млрд долларов – Китая. Ранее посол КНР в КР Сяо Цинхуа напоминал, что Китай выдает кредиты на облегченных условиях: «Мы все знаем, что Кыргызстан извлек из этого выгоду. Погашение кредита будет осуществляться по соглашению. Китайская сторона не рассматривает иные варианты».
Но с учетом антикитайских выступлений в республике, из-за которых китайские компании, инвестировав в республику немалые средства, были вынуждены свернуть свою деятельность на территории Кыргызстана, Пекин скорее всего воздержится от создания прецедента.
Мигранты возвращаются
Экономическая ситуация будет усугубляться по мере возвращения в страну трудовых мигрантов. Накануне из Турции вернулись более 200 человек. Это стало возможным после того, как президент Сооронбай Жээнбеков попросил в ходе саммита «Тюркского совета», который состоялся на днях в формате видеоконференции, главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана оказать содействие в возвращении граждан Кыргызстана домой. Еще 32 кыргызстанца вернулись на родину из Индонезии (Бали), Таиланда (Банкок) и Вьетнама (Ханой). Еще сотни человек ожидают вылета в аэропортах России. «По разным прогнозам, после кризиса останется без работы примерно четверть граждан Кыргызстана, которые раньше работали в России. Это около 200 тысяч наших граждан. Они потеряют работу и заработок вследствие сокращения таких секторов экономики, как строительство, сфера услуг, общественное питание, торговля, где граждане Кыргызстана были больше всего заняты», - сказал haqqin.az эксперт Асилбек Эгембердиев. По его словам, с этой массой безработных надо будет что-то делать. Хорошо, по мнению эксперта, если они найдут работу в России, поскольку от этого зависит приток денег в Кыргызстан. В частности, по данным Нацбанка КР, за январь-февраль 2020 года поступило $313,6 млн., в том числе в феврале $165,1 млн. Это больше на 16,6 млн., чем в январе 2020 года, но на $14,3 млн. меньше, чем в феврале 2019 года и на $49,8 млн. меньше, чем в декабре 2019 года. Денег становится меньше уже сейчас, а кризис только набирает обороты.