Захра Новрузова, специально для haqqin.az 16:27

Правительство Кыргызстана ищет возможности для поддержания своей экономики, которая несет большие потери от пандемии. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев пообещал бизнесу оказать поддержку. Однако в бюджете денег нет, надежда только на соседей и международные финансовые организации. Закрытие государственной границы и введение режима чрезвычайного положения в Бишкеке и на юге страны из-за распространения вируса COVID -19 нанесли сокрушительный удар по малому и среднему бизнесу, фактически похоронив его. «Подушки безопасности» - резервного фонда, в котором власти копят деньги на непредвиденные расходы, у Кыргызстана нет. Расходы всегда превышают доходы, поэтому из года в год бюджет принимается с дефицитом, который приходится покрывать за счет новых долгов. ВВП Кыргызстана, по прогнозу МВФ, упадет на 4 процента. Это хуже, чем в среднем по миру.

Режим ЧП По Кыргызстану коронавирус начал распространяться в начале марта. Трое жителей республики заразились COVID-19 в Саудовской Аравии, где совершали паломничество. После возвращения на родину они устроили той (праздник), на который пригласили более 300 человек, – соседей и родственников из близлежащих сел. Еще один человек вернулся заболевшим из Пакистана и двое из Индии, где совершали даават - проповедовали идеи запрещенной во многих странах организации «Таблиги Джамаат». В республике эта секта действует под прикрытием муфтията и с благословления президента. Однако многие политики и эксперты, а также часть общества недовольны и требуют ее закрытия, особенно после того, как «даваатчики» (мессионеры) привезли в страну коронавирус. Для того, чтобы не допустить распространения вируса, на юге республики и в Бишкеке был введен режим ЧП, на остальной части страны – режим самоизоляции. Приостановлена деятельность почти всех организаций, кроме предприятий, связанных с продовольствием, лекарствами и связью. На сегодня в Кыргызстане официально зарегистрировано 554 случая заражения коронавирусом, в их числе 116 врачей. Умерли 5 и выздоровели 133 человека.

Запад поможет Режим ЧП продлится до 30 апреля, но уже сегодня власти страны рассматривают возможность возобновления работы некоторых секторов экономики. Премьер Абылгазиев в ходе экстренного заседания правительства, которое состоялось 17 апреля, предложил «перейти на режим временной изоляции». «Малый и средний бизнес несут сокрушительные потери, бюджет недополучает миллиарды сомов. Но только режим временной изоляции позволит как можно скорее ослабить карантин и возобновить экономическую активность в стране», - полагает Абылгазиев. Он сообщил, что правительство готовит комплекс мер, чтобы работа по регулированию предпринимательской деятельности была поднята на качественно новый уровень. В частности, «изысканы значительные ресурсы, которые будут направляться на поддержку бизнеса и развитие экономики». Неприоритетные расходы государственного бюджета сокращаются не только в условиях преодоления кризиса - они будут пересмотрены в принципе, сообщил премьер. Международный валютный фонд (МВФ) обещал предоставить Кыргызстану около $121 миллиона. Такую же сумму намерен выдать Исполнительный совет МВФ. В таком случае, размер помощи по линии МВФ составит примерно $242 миллиона. Ранее вице-премьер-министр правительства Кыргызстана Эркин Асрандиев говорил о намерении использовать временно свободные средства Российско-киргизского фонда развития. Переговоры уже начаты. Кроме того, Бишкек ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на получение от 100–150 млн долл. С их стороны сообщено, что 50% могут быть представлены на грантовой основе, и что помощь могут оказать и другие мировые банки. Всего общая сумма запрашиваемых финансов составляет миллиард долларов – почти половину доходов бюджета страны. Президент Сооронбай Жээнбеков попросил помощи у Китая. Глава Кыргызстана позвонил председателю Си Циньпину и предложил рассмотреть отсрочки по выплате задолженностей по кредитам. Пойдет ли Пекин навстречу Бишкеку, пока не известно. Но бремя выплат по кредиту в настоящее время для республики непосильное. Внешний долг республики составляет $3,7 млрд из которых 1,7 млрд долларов – Китая. Ранее посол КНР в КР Сяо Цинхуа напоминал, что Китай выдает кредиты на облегченных условиях: «Мы все знаем, что Кыргызстан извлек из этого выгоду. Погашение кредита будет осуществляться по соглашению. Китайская сторона не рассматривает иные варианты». Но с учетом антикитайских выступлений в республике, из-за которых китайские компании, инвестировав в республику немалые средства, были вынуждены свернуть свою деятельность на территории Кыргызстана, Пекин скорее всего воздержится от создания прецедента.