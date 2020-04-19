Азербайджанская нефть упала до 14 долларов
На Нью-Йоркской бирже NYMEX нефть марки Light подешевела на 3,49 долларов, сообщает АзерТАдж.
Согласно информации, в настоящее время стоимость барреля нефти этой марки составляет 14,78 доллара.
На Нью-Йоркской бирже NYMEX нефть марки Light подешевела на 3,49 долларов, сообщает АзерТАдж.
Согласно информации, в настоящее время стоимость барреля нефти этой марки составляет 14,78 доллара.
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