Азербайджанская нефть упала до 14 долларов

На Нью-Йоркской бирже NYMEX нефть марки Light подешевела на 3,49 долларов, сообщает АзерТАдж.

Согласно информации, в настоящее время стоимость барреля нефти этой марки составляет 14,78 доллара. 

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