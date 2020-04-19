В России из-за коронавируса рухнули продажи смартфонов

В России за первую неделю, объявленную нерабочей из-за распространения коронавируса (с 30 марта по 5 апреля), выручка от продаж смартфонов сократилась примерно на 50% по сравнению январем, февралем и первыми днями марта. Такие данные приводятся в исследовании GfK.

Более того, констатирует эксперт по рынку телекоммуникационных товаров GfK Анна Шебек, если сравнивать год к году продажи как в деньгах, так и в штуках, снижение даже превысило 50%. Она связывает спад с закрытием большей части магазинов электроники, сообщает газета «Ведомости».