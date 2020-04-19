В Европе вспомнили о «Восточном партнерстве»

Телеконференция министров иностранных дел ЕС запланирована на 22 апреля. Об этом сообщает сайт Совета Европы.

"Министры оценят подходы и политику ЕС в отношении Восточного партнерства в контексте пандемии COVID-19. Министры, в частности, уделят особое внимание Украине и более широкому региону Восточного партнерства", - говорится в сообщении.

Кроме того, европейские чиновники рассмотрят другие международные вопросы, связанные с противодействием коронавируса, а также развитие ситуации в Ливии.

Восточное партнёрство — проект Европейского союза, имеющий основной заявленной целью развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.