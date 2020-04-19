Ложь о похоронах родственников стоила штрафа еще 169 азербайджанцам

Полиция арестовала в Азербайджане 169 человек, которые соврали о похоронах родственников и тем самым нарушили режим карантина, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, все они отправляли на номер 8103 sms-сообщение с индексом 3.

В их отношении приняты меры по статье 211 Кодекса об административных проступках, предъявлен штраф в размере 100 манатов.

«Еще раз доводим до сведения, что каждое обращение на номер 8103 строго расследуется. Поэтому граждане не должны злоупотреблять этой услугой. В противном случае такое поведение будет расцениваться как нарушение требований карантинного режима, в отношении этих лиц будут приняты серьезные меры», - отмечается в сообщении.