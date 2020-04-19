В Азербайджане выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом, 79 человек вылечились и были выписаны домой. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 1436 фактов заражения коронавирусной инфекцией.

Из них 791 человек вылечился, 19 человек умерли, 626 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 16 остается тяжелым, 23 человек - среднее, состояние остальных стабильное.