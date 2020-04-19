Туристов предупреждают: в Испанию не приезжать

Информацию подтвердили Deutsche Welle в ведущей профессиональной организации предпринимателей, обслуживающих отрасль, - Exceltur. По оценке ее экспертов, иностранцы смогут вернуться на испанские пляжи не раньше лета 2021 года.

Из-за пандемии COVID-19 иностранные туристы не смогут отдохнуть в Испании летом этого года, сообщает испанская пресса, ссылаясь на заявления представителей правительства и предпринимательские круги, задействованные в сфере туриндустрии.

Еще 17 апреля министр труда Испании Иоланда Диас заявила, что правительственный план поэтапного восстановления экономической деятельности, нарушенной из-за пандемии, не предусматривает открытие туристической отрасли для иностранцев ранее конца текущего года. Кроме того, министр обещала пособия оставшимся не у дел сотрудникам отрасли.

До этого не рекомендовал иностранцам бронировать летние поездки в Испанию министр потребления Альберто Гарсон и другие представители кабмина. С аналогичным предупреждением выступил недавно и Евросоюз. Причина - неясность с перспективой распространения пандемии, учитывая, что Испания относится к наиболее пострадавшим от нее странам.

В Испании, по состоянию на 20 апреля, число заражений новым коронавирусом составило 200 210 человек, от последствий болезни COVID-19 скончались 20 852 человека.