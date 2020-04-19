Туристов предупреждают: в Испанию не приезжать
Из-за пандемии COVID-19 иностранные туристы не смогут отдохнуть в Испании летом этого года, сообщает испанская пресса, ссылаясь на заявления представителей правительства и предпринимательские круги, задействованные в сфере туриндустрии.
Информацию подтвердили Deutsche Welle в ведущей профессиональной организации предпринимателей, обслуживающих отрасль, - Exceltur. По оценке ее экспертов, иностранцы смогут вернуться на испанские пляжи не раньше лета 2021 года.
Еще 17 апреля министр труда Испании Иоланда Диас заявила, что правительственный план поэтапного восстановления экономической деятельности, нарушенной из-за пандемии, не предусматривает открытие туристической отрасли для иностранцев ранее конца текущего года. Кроме того, министр обещала пособия оставшимся не у дел сотрудникам отрасли.
До этого не рекомендовал иностранцам бронировать летние поездки в Испанию министр потребления Альберто Гарсон и другие представители кабмина. С аналогичным предупреждением выступил недавно и Евросоюз. Причина - неясность с перспективой распространения пандемии, учитывая, что Испания относится к наиболее пострадавшим от нее странам.
В Испании, по состоянию на 20 апреля, число заражений новым коронавирусом составило 200 210 человек, от последствий болезни COVID-19 скончались 20 852 человека.