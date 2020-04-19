В Сирии напали на американских военных: есть раненые
Патруль армии США подвергся нападению в сирийской провинции Эль-Хасаке, транспорт уничтожен, среди военнослужащих есть раненые, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
«Местные источники сообщили, что военная машина типа Hammer, которая перевозила группу американских военных и бойцов СДС (сирийские курды), подверглась нападению группы неизвестных лиц на повороте к деревне Рувейшид на юго-западе Эль-Хасаке, что привело к уничтожению машины и ранению нескольких военных, которые в ней находились», - передает РИА Новости сообщение агентства.