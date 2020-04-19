Социальный проект от Günay Sığorta и Sağlam Ailə

ОАО Günay Sığorta и медицинский центр Sağlam Ailə для поддержки граждан Азербайджана реализовали социальный проект под названием "Здоровье вашей семьи - ваша страховка!", который направлен на защиту и просвещение людей о коронавирусной инфекции (COVID-19), объявленной Всемирной организацией здравоохранения глобальной пандемией.

В рамках проекта, совместно организованного ОАО Günay Sığorta и медицинским центром Sağlam Ailə, жителям Баку, Сумгаита, Гянджи и Шеки раздали дезинфицирующие средства, защитные маски и поучительные материалы. Также им было рекомендовано не выходить из дома без необходимости и следовать рекомендациям Оперативного штаба при Кабинете министров.

«Мы не должны забывать, что одним из самых важных моментов на сегодняшний день является социальная ответственность, и каждый член общества несет большую ответственность в связи с угрозой коронавируса. Все временные и обязательные шаги направлены на максимальную защиту здоровья населения от негативного воздействия опасного вируса. Каждый гражданин должен быть чувствительным к этим вызовам, потому что здоровье вашей семьи - ваша страховка», - говорится в обращении Günay Sığorta и Sağlam Ailə.