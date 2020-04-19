Умер режиссер «Тома и Джерри»

Иллюстратор, кинорежиссер и мультипликатор, один из авторов мультфильма «Том и Джерри» Джин Дейч скончался в Праге в возрасте 95 лет, сообщил Associated Press его чешский издатель Петр Химмель.

По словам собеседника издания, Дейч скончался в своей квартире. Других подробностей Химмель не сообщил.

Джин Дейч родился 8 августа 1924 году в Чикаго. В 1959 году приехал в Прагу и остался жить в Чехословакии. Он снял 13 эпизодов «Тома и Джерри», а также несколько серий «Моряка Попая».

Джин Дейч является лауреатом премии «Оскар» за лучший короткометражный анимационный фильм. Награду ему принесла картина «Манро» в 1961 году. Он также дважды номинировался на «Оскар» в 1964 году с фильмами «Как избежать дружбы» и «Вот и Нудник».