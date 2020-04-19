Хасан Роухани позвонил Ильхаму Алиеву

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Ильхам Алиев и президент Хасан Роухани поздравили друг друга по случаю наступления месяца Рамазан.

В ходе телефонного разговора главы Азербайджана и Ирана отметили успешное развитие двусторонних дружеских и братских отношений, выразили уверенность в дальнейшем укреплении связей.

Были обсуждены меры, осуществляемые в двух странах в сфере борьбы с коронавирусной пандемией, вопросы в связи с предстоящей работой.

Стороны также выразили удовлетворение сотрудничеством Азербайджана и Ирана в транзитно-транспортной сфере в период пандемии, а также продолжением грузоперевозок по международному транспортному маршруту Север-Юг, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в этих направлениях.