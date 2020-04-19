Открылась одна из крупнейших больниц Турции

В Стамбуле в районе Башакшехир открылась первая очередь одной из крупнейших больниц Турции. О возможностях новой больницы на 2 682 койко-мест проинформировал президента Реджепа Тайипа Эрдогана глава Минздрава Турции Фахреддин Коджа.

По словам главы турецкого Минздрава, благодаря больницам общегородского типа, расположенным в обеих частях Стамбула, турецкий мегаполис войдет в число городов с самой развитой инфраструктурой системы здравоохранения в мире.