Открылась одна из крупнейших больниц Турции
В Стамбуле в районе Башакшехир открылась первая очередь одной из крупнейших больниц Турции. О возможностях новой больницы на 2 682 койко-мест проинформировал президента Реджепа Тайипа Эрдогана глава Минздрава Турции Фахреддин Коджа.
По словам главы турецкого Минздрава, благодаря больницам общегородского типа, расположенным в обеих частях Стамбула, турецкий мегаполис войдет в число городов с самой развитой инфраструктурой системы здравоохранения в мире.
«После введения в эксплуатацию всех этапов общегородской больницы в районе Башакшехир это медучреждение станет самым большим в Европе по числу коек интенсивной терапии», - сказал Коджа.
Глава Минздрава Турции отметил также, что первые механические аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) отечественного производства уже начали применятся по назначению.
В свою очередь, министр промышленности и технологий Мустафа Варанк заявил, что в Турции до конца мая будет произведено 5 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких.