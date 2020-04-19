В Беларуси решили не отказываться от парада Победы
В Беларуси продолжают готовиться к параду Победы 9 Мая, несмотря на угрозу распространения коронавируса.
Эпидемиологическая обстановка в стране позволяет провести мероприятие, пояснили в Минобороны страны, заявление опубликовано на сайте petitions.by.
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин пояснил, что подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск. Для Беларуси военные парады — «это дань героизму и стойкости нашего народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков», указал министр в ответ на коллективное обращение о запрете парада в связи с пандемией.
Ранее президент Александр Лукашенко отказался отменять мероприятия к Дню Победы из-за коронавируса.