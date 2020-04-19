Ильхам Алиев: «Если бы я не узнал, такое здание продали бы задешево»

«В рамках моих многочисленных визитов в регионы я всегда интересовался и спрашивал у граждан, каково энергоснабжение. В последние годы я всегда получаю положительные отзывы. Это меня очень радует. Это показывает, что «Азерэнержи» и «Азеришыг» провели большие работы в этом направлении», - сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии после реконструкции Главного управленческого, научного, образовательного и лабораторного комплекса ОАО «Азерэнержи» в Баку, передает АзерТАдж.

Глава государства подчеркнул, что в последние два года «Азерэнержи» представило новый проект по восстановлению генерирующей мощности имеющихся станций.

«Эти станции были построены давно. И сложившаяся на этих станциях ситуация никак не могла нас устроить. Все помнят, к каким последствиям привела авария на Мингячевирской электростанции. Страна погрузилась во тьму. На всех станциях метро произошел кризис. Это, в первую очередь, произошло из-за халатности и безответственности. Поэтому было сменено и наказано прежнее руководство «Азерэнержи», назначено новое руководство, перед которым были поставлены конкретные задачи, и эти задачи сегодня исполняются», - сказал глава государства.

«Нашей независимости нет еще и 30 лет. Когда наша страна стала независимой, ее энергетическое хозяйство было в плачевном состоянии. А потом это состояние еще больше ухудшилось. Мы помним те годы», - заявил Ильхам Алиев.

«Здесь появилась компания Barmek, причем претворяя в жизнь нечистоплотные схемы, на основании сговора с бывшими чиновниками эта компания стала владельцем всего энергетического хозяйства Баку. И вместо того, чтобы вкладывать деньги, вывела из Азербайджана миллионы. А потом, будто этого мало, хотела еще подать на нас в суд. По моему распоряжению этому нечистоплотному соглашению был положен конец, эта мошенническая компания была изгнана из Азербайджана, и моим распоряжением было создано ОАО «Азеришыг». Название этой компании дал я. Мы вернули все энергетическое хозяйство в собственность государства. И если бы мы этого не сделали, то сегодня бы жили во тьме и все имущество «Азерэнержи» было бы разрушено, как было разрушено это здание. Вы представьте только, что здание площадью в 13 тысяч квадратных метров было выведено на приватизацию и его хотели задешево распродать. И если бы я об этом не узнал, мне об этом не доложили бы, если бы я не распорядился, то это здание продали бы. А теперь смотрите, в каком прекрасном здании вы разместились», - сказал президент Ильхам Алиев.