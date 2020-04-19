МВФ: от коронавируса сильнее всего пострадают развивающиеся страны

Вспышка коронавирусной инфекции приведет к снижению дохода на душу населения в 170 странах, Международный валютный фонд (МВФ) готов использовать все инструменты кредитования для помощи развивающимся странам, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Прогноз ужасен. Мы ожидаем снижения мировой экономической деятельности в масштабах, которых не было со времен Великой депрессии, - цитирует ТАСС Георгиеву. - В этом году в 170 странах будет зафиксировано снижение дохода на душу населения, тогда как еще в прошлые месяцы мы прогнозировали рост дохода на душу населения в 160 экономиках".

По ее словам, особую обеспокоенность вызывает ситуация в развивающихся странах: "Наблюдается рекордное снижение - около $100 млрд. - Те, кто зависит от сырья, пострадают от снижения экспортных цен. Ориентированные на туризм страны сталкиваются с коллапсом доходов".

МВФ, по ее словам, для помощи развивающимся странам может задействовать свои инструменты кредитования: "Могут потребоваться значительные ресурсы, если давление на рынки продолжится. - Мы готовы развернуть все наши кредитные возможности, мобилизовать все уровни мировой сети финансовой безопасности для предотвращения этого".