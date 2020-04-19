Президент Туркмении совершил 20-километровый велопробег

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов совершил 20-километровый велопробег в Ашхабаде. Об этом сообщает издание TurkmenPortal.

Согласно информации, президент Туркмении начал заезд от памятника ахалтекинскому коню Янардагу и завершил у монумента Нейтралитета. По пути, как отмечает TurkmenPortal, он осмотрел «окрестности, покрывшиеся травой и полевыми цветами», и «сияющие под солнцем архитектурные ансамбли беломраморной столицы».

Особое внимание Бердымухамедов уделил строящимся зданиям, проинспектировав стройплощадки. «Сегодня глава государства еще раз продемонстрировал значимость велоспорта в укреплении здоровья человека», — отмечает TurkmenPortal.