Скандал: гендиректор ВОЗ - агент Пекина?
Кто он такой, нынешний шеф Всемирной организации здравоохранения - бесстрастный профессионал или соратник Китая? Этим вопросом сейчас задаются многие аналитики, наблюдающие в последние месяцы за словами, шагами и действиями Тедроса Адханома Гебрейесуса.
Вот что пишет польская Dziennik Gazeta Prawna.
Когда президент Трамп заявляет, что хочет прекратить финансировать ВОЗ, то самое время взять под лупу ее шефа, который стал в последние месяцы лицом глобального противостояния коронавирусу. Но, по мнению Вашингтона, это лицо не без изъянов.
Наибольшим грехом главы ВОЗ считается его безропотность по адресу Пекина, которая не дала организации объективно оценить ситуацию с болезнью в Китае.
Еще в январе руководитель ВОЗ хвалил китайцев за... прозрачность и решительные шаги в борьбе с пандемией (стоит отметить, что это тогда делал и Трамп).
Но сейчас мы уже знаем, что Срединная империя слишком поздно среагировала на появление вируса, а на первом этапе прямо пренебрегала опасностью. Более того, впоследствии власти стали уничтожать доказательства и уничтожать тех, кто отважился публично говорить об опасности очага нового заболевания. В результате было потеряно драгоценное время.
В соответствии с моделью, разработанной учеными из британского университета Саутгемптона, если бы китайские власти начали действовать неделю, две или три раньше, то глобальное количество заражений удалось бы снизить от 66,86 до 95 процентов! По мнению критиков, это достаточный повод, чтобы требовать отставки директора ВОЗ, который декларативно заявлял: «Китай купил время для мира».
Тедрос (так звучит его имя, большинство эфиопов не имеют отчества и фамилии, Адханом — имя отца, Гебрейесус — имя деда) родился в 1965 году на территории нынешней Эритреи. К учебе в области медицины (он не является врачом) его склонила смерть младшего брата, умершего, скорее всего, от излечимой заразной болезни. Образование он получил в Дании, Швеции и Великобритании. Там он присматривался, как выглядят современные системы здравоохранения и ухода.
Это ему пригодилось при возвращении в Эфиопию, где он вначале работал над развитием службы здоровья в одной из провинций. Потом с 2005 по 2012 год был министром здравоохранения страны.
Ему приписывают много заслуг, прежде всего в обеспечении работой медиков, уменьшении смертности среди новорожденных и ограничении числа некоторых заразных болезней. В то же время его обвиняют в пренебрежении к эпидемии холеры.
Нельзя уклониться от факта, что в течение десяти лет, пока он сидел в правительстве, в Эфиопии росло влияние Китая. Именно это государство стало главным партнером в торговых отношениях между расположенными на разных континентах государствами. Именно из Китая происходит одна треть всего импорта Эфиопии.
Немалые инвестиции Китая пошли на строительство городского железнодорожного транспорта в столице, железная дорога до соседнего государства Джибути, имеющего выход к морю. Это была самая первая экспресс-линия, построенная с противоречивой сметой, но в направлении штаб-квартиры Африканского Союза.
Тедрос умел хорошо дружить с Пекином. Взамен китайцы поддержали его кандидатуру на пост директора ВОЗ, хотя о точке зрения Пекина предупреждали баллотировавшегося конкурента в битве за кресло британца Дэвида Набарро. Хотя директора ВОЗ выбирают тайным голосованием все страны-члены, все же тут не обошлось без политики.
Эфиоп на этом посту уже вызывал на себя огонь критики. Первым скандалом прозвучала передача почетного звания посла доброй воли ВОЗ многолетнему диктатору Зимбабве Роберту Мугабе. Град критики, раздавшийся сразу же, заставил его пойти на попятный, но, как говорится, запашок остался.
Следующего случая не пришлось долго ждать. Несколько месяцев спустя, после аферы с Мугабе, на передний фланг борьбы с туберкулезом в мире он назначил никому не известную в мире здравоохранения представительницу России, которую никак нельзя причислить к авангарду специалистов, борющихся с этой болезнью. Ее номинация на эту должность возмутила экспертов по вопросам инфекционных болезней до такой степени, что они опубликовали на страницах престижного журнала The Lancet письмо со своими сомнениями. Однако назначенная россиянка осталась в своем кресле.
Нынешняя критика касается действий директора ВОЗ во время коронавируса, в том числе опоздание с принятием решения о глобальной угрозе для общественного здоровья. Впервые панель экспертов собралась 22 января, и хотя генеральный директор ВОЗ мог заставить их проголосовать, он не воспользовался таким правом. В конце концов классификация вируса как пандемии была присвоена только в конце января.
Можно уверенно сказать, что ему припомнят не раз и то, как он позорил разные страны. В том числе Соединенные Штаты Америки за то, что ограничивают въезд гражданам Китая, назвав это действие лишенным научных обоснований. Проблема в том, что уже тогда было ясно — вирус переносится от человека к человеку, но в Ухане перед закрытием города оттуда выехали пару миллионов человек, каждый из которых мог быть инфицирован. Ограничение приездов из Китая в ситуации пандемии, как мы знаем сейчас, имело смысл.
Сейчас гендиректор ВОЗ протянул оливковую ветвь мира в направлении президента Трампа, выразив надежду, что тот все же не прекратит финансирования.
Боязнь главы ВОЗ понятна: доля США - четвертая часть бюджета ВОЗ. Эффект такого демарша со стороны Трампа был бы огромный, но американский президент не может пока ничего поделать, так как Конгресс уже одобрил расходование выделенных для ВОЗ денег.
Сейчас вопрос звучит просто: сможет ли эфиоп защититься перед обвинениями по его адресу? Пока что на его стороне стоит проверенный союзник — Китай.