Скандал: гендиректор ВОЗ - агент Пекина?

Отдел международной политики 20:08

Кто он такой, нынешний шеф Всемирной организации здравоохранения - бесстрастный профессионал или соратник Китая? Этим вопросом сейчас задаются многие аналитики, наблюдающие в последние месяцы за словами, шагами и действиями Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Вот что пишет польская Dziennik Gazeta Prawna. Когда президент Трамп заявляет, что хочет прекратить финансировать ВОЗ, то самое время взять под лупу ее шефа, который стал в последние месяцы лицом глобального противостояния коронавирусу. Но, по мнению Вашингтона, это лицо не без изъянов.

Наибольшим грехом главы ВОЗ считается его безропотность по адресу Пекина, которая не дала организации объективно оценить ситуацию с болезнью в Китае. Еще в январе руководитель ВОЗ хвалил китайцев за... прозрачность и решительные шаги в борьбе с пандемией (стоит отметить, что это тогда делал и Трамп). Но сейчас мы уже знаем, что Срединная империя слишком поздно среагировала на появление вируса, а на первом этапе прямо пренебрегала опасностью. Более того, впоследствии власти стали уничтожать доказательства и уничтожать тех, кто отважился публично говорить об опасности очага нового заболевания. В результате было потеряно драгоценное время. В соответствии с моделью, разработанной учеными из британского университета Саутгемптона, если бы китайские власти начали действовать неделю, две или три раньше, то глобальное количество заражений удалось бы снизить от 66,86 до 95 процентов! По мнению критиков, это достаточный повод, чтобы требовать отставки директора ВОЗ, который декларативно заявлял: «Китай купил время для мира».

Тедрос (так звучит его имя, большинство эфиопов не имеют отчества и фамилии, Адханом — имя отца, Гебрейесус — имя деда) родился в 1965 году на территории нынешней Эритреи. К учебе в области медицины (он не является врачом) его склонила смерть младшего брата, умершего, скорее всего, от излечимой заразной болезни. Образование он получил в Дании, Швеции и Великобритании. Там он присматривался, как выглядят современные системы здравоохранения и ухода. Это ему пригодилось при возвращении в Эфиопию, где он вначале работал над развитием службы здоровья в одной из провинций. Потом с 2005 по 2012 год был министром здравоохранения страны. Ему приписывают много заслуг, прежде всего в обеспечении работой медиков, уменьшении смертности среди новорожденных и ограничении числа некоторых заразных болезней. В то же время его обвиняют в пренебрежении к эпидемии холеры. Нельзя уклониться от факта, что в течение десяти лет, пока он сидел в правительстве, в Эфиопии росло влияние Китая. Именно это государство стало главным партнером в торговых отношениях между расположенными на разных континентах государствами. Именно из Китая происходит одна треть всего импорта Эфиопии. Немалые инвестиции Китая пошли на строительство городского железнодорожного транспорта в столице, железная дорога до соседнего государства Джибути, имеющего выход к морю. Это была самая первая экспресс-линия, построенная с противоречивой сметой, но в направлении штаб-квартиры Африканского Союза. Тедрос умел хорошо дружить с Пекином. Взамен китайцы поддержали его кандидатуру на пост директора ВОЗ, хотя о точке зрения Пекина предупреждали баллотировавшегося конкурента в битве за кресло британца Дэвида Набарро. Хотя директора ВОЗ выбирают тайным голосованием все страны-члены, все же тут не обошлось без политики.