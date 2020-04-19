Главный инфекционист России: «Ученые все еще не поняли, что такое коронавирус. Непонятное - страшное»

Коронавирус — странное для классической эпидемиологии явление. Об этом в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» рассказал главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства, профессор Владимир Никифоров.

По его словам, этот вирус «не следует канонам классической эпидемиологии, классического патогенеза ОРВИ».

Он пояснил, что врачи не понимают несоответствие состояния больного и его самочувствия: анализы говорят, что «пациент должен быть как минимум в реанимации, а он может себя чувствовать вполне хорошо».

Однако, добавил он, несмотря на мнимое благополучие, в дальнейшем в таких случаях идет «катастрофический обвал».

Помимо этого, врач отметил, что при коронавирусной инфекции на рентгеновских снимках не видно воспаления легких.

«Мы столкнулись с чем-то новым. Я бы не сказал, что это страшное, но все непонятное — все страшно», — резюмировал Никифоров.

Напомним, что ранее глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что у человечества нет ресурсов для искусственного создания вируса, который бы по характеристикам был схож с коронавирусной инфекцией нового типа.

По его словам, некоторые специалисты действительно говорят, что COVID-19 был создан извне, однако «объем проделанной ими работы превзошел бы возможности всего человечества».

«Я никогда не поверю, что человечество уже обладает достаточными знаниями для того, чтобы синтезировать подобный вирус», — добавил Чжимин.