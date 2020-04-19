Коронавирус распространяется в полиции Армении

Число заразившихся коронавирусом нового типа сотрудников полиции Армении выросло до десяти. Об этом сообщил заместитель начальника полиции Айк Мгрян.

"В рамках мероприятий по борьбе с COVID-19 самоизолировались 124 сотрудника полиции. Тридцать полицейских были изолированы, у 20 из них результаты анализов были отрицательными, у остальных десяти диагностирован коронавирус", - цитирует его РИА Новости.

Первые шесть случаев заражения коронавирусом полицейских в Армении были зафиксированы 6 апреля.