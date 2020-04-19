ВОЗ: Мы ничего не скрываем от США

По его словам, организация тесно сотрудничает со специалистами CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США), и это означает, что вся информация поступает в Соединенные Штаты.

ВОЗ ничего не скрывает от США и других стран, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на брифинге в Женеве.

"В ВОЗ нет секретов, потому что речь идет о жизнях", - сказал гендиректор, добавив: "В то же время наличие персонала CDC означает, что ничего не сокрыто от США".

По его словам, ВОЗ не скрывала информацию "с первого дня". "Американцы работают с нами, и поэтому вполне естественно, что они рассказывают о том, чем они занимаются", - отметил гендиректор ВОЗ.

"Мы хотим, чтобы все страны получали одинаковую информацию немедленно, потому что это помогает странам хорошо и быстро подготовиться", - продолжил гендиректор, напомнив, что сотрудничество ВОЗ с CDC не означает, что они имеют какие-либо привилегии, поскольку ВОЗ "открыта и дает информацию всем".

14 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".