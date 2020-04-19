Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о введении в 31 провинции страны комендантского часа с 23 по 26 апреля из-за пандемии коронавируса.

"С 00:00 23 апреля на четверо суток вводится комендантский час в 31 провинции", - сказал Эрдоган в телеобращении к нации.

По его словам, "эффект от современных мер" уже начал сказываться: "Число тестов повышается, (относительное) число заболевших уменьшается. Надеюсь, скоро начнет уменьшаться количество смертей", передает РИА Новости.

Ранее в 31 провинции Турции, в том числе в Анкаре, Стамбуле, Анталье, вводился комендантский час 11-12 и 18-19 апреля.