Джавад Зариф приехал к Асаду

Президент Сирии Башар Асад и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провели встречу в Дамаске, в ходе которой обсудили политическое урегулирование в САР.

«На встрече обсуждались последние события политического процесса (урегулирования), среди которых конституционный комитет и астанинский процесс, и развитие ситуации на севере Сирии», — приводит РИА Новости сообщение канцелярии сирийского президента.

Отмечается, что Асад выразил соболезнования Зарифу в связи со смертями от COVID-19 в Иране.