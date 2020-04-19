Мамедъяров и Мнацаканян встретятся онлайн
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел сегодня встречу в формате видеоконференции с сопредседателями Минской группы ОБСЕ: Игорем Поповым (РФ), Эндрю Шефером (США), Стефаном Висконти (Франция) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком, сообщает пресс-служба МИД.
Согласно информации, на встрече стороны обсудили пути продвижения процесса урегулирования армянo-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в период борьбы с пандемией COVID-19.
Участники встречи договорились провести встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении 21 апреля при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.