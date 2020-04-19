Ильхам Алиев анонсирует большие инвестиции крупнейших компаний мира в Азербайджан

«У «Азерэнержи» есть большие планы, и я считаю, что в результате последовательной политики они будут реализованы. Хочу еще раз сказать, что вся эта положительная динамика, а также стабильность привели к тому, что зарубежные инвесторы решили вкладывать деньги в Азербайджан. В январе этого года была достигнута первичная договоренность, и две крупные компании с огромным опытом в сфере возобновляемой энергии подписали предварительные соглашения с Азербайджаном», - сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии после реконструкции Главного управленческого, научного, образовательного и лабораторного комплекса ОАО «Азерэнержи» в Баку, передает АзерТАдж.

По словам главы государства, на основании этих соглашений целиком на средства инвесторов в Азербайджане будут построены две электростанции мощностью в 440 мегаватт – одна ветряная, другая солнечная.

«Я должен сказать, что исполнить этот проект, то есть вложить свои инвестиции, собирались семь компаний. Я не хочу называть названия, но речь идет о самых крупных мировых энергетических компаниях. Помешал коронавирус, и, возможно, будут определенные задержки, но в принципе все предварительные договоренности достигнуты. Это, в свою очередь, откроет дорогу для других компаний», - сказал глава государства.

По его словам, в Азербайджане имеется большой потенциал возобновляемой энергии. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что и иностранные, и местные компании проявят интерес к этой сфере.

«В связи с деятельностью иностранных компаний хочу сказать, что определенное время мы держали эту сферу под государственной монополией, и я называл причины. Однако сейчас любая компания, которая хочет вложить инвестиции в Азербайджан, должна сделать предложения и построить новые станции, внести инвестиции и работать вместе с нами.

Я знаю, что некоторые компании проявляют интерес к имеющимся станциям. Но это надо еще рассмотреть – нужно нам это или нет. Потому что все имеющиеся станции находятся в рабочем состоянии, и в них за счет государства вложены большие средства. И если какая-то иностранная компания сможет эксплуатировать эти станции лучше нас, то, пожалуйста, пусть делают предложения, покажут нам преимущество частного сектора, и если мы увидим, что они действительно более эффективно работают, то пусть они и действуют. Но я хочу, в первую очередь, направить иностранных инвесторов на новые станции. Пусть приезжают и вносят деньги. На готовое каждый хочет приехать. Ты приезжай, вложи деньги, произведи, переведи в общую систему и расширь свой бизнес. Вот моя рекомендация иностранным компаниям, и местным тоже. Я уверен, что после этого станет возможным партнерство между государством и частным сектором в этой сфере», - сказал президент Ильхам Алиев.