Меркель призвала Китай раскрыть всю информацию о коронавирусе

«Считаю, чем прозрачнее Китай представит историю происхождения этого вируса, тем лучше для нас всех», — заявила немецкий канцлер Ангела Меркель, которую цитирует Daily Mail Online.

Ранее со схожими претензиями выступили США, где число жертв коронавируса уже превышает 40 тысяч человек. Президент Дональд Трамп заявил, что пандемию якобы могла спровоцировать утечка из лаборатории в городе Ухань, а госсекретарь Майкл Помпео призвал Пекин допустить на этот объект иностранных специалистов. Трамп также пригрозил Пекину последствиями, если выяснится, что коронавирус был создан лабораторным путем китайскими специалистами. А президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что верить в официальные данные КНР могут только наивные люди.