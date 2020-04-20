Видео с кашляющим и пьющим лекарство Пашиняном вызвало скандал в Армении

Утечка скандальной видеозаписи с кашляющим и пьющим таблетки премьер-министром Армении Николом Пашиняном стала причиной увольнения директора Общественного ТВ Маргариты Григорян. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Она отметила, что считает неприемлемым «слив записи» и возмущена дешевым нарушением норм коллегиальной этики.

Отметим, что в армянском информационном поле разразился скандал в связи с распространением кадров, сделанных в ходе подготовки к эфиру телеобращения премьер-министра, транслировавшегося 17 апреля в прямом эфире ряда телекомпаний. На следующий день, в субботу, в Сети появились кадры подготовки к эфиру видеообращения армянского премьера, на которых Пашинян кашляет и пьет таблетки.

Накануне телеканал распространил заявление, в котором говорилось, что он не имеет отношения к утечке. Пресс-секретарь армянского премьера Мане Геворкян заявила, что аппарат премьера не был проинформирован, что доступ к трансляции был открыт за 15 минут до эфира. Более того, об этом не знал и сам премьер. Григорян назвала работу телеканала неряшливой и непрофессиональной, подчеркнув, что аппарат премьера ждет «адекватных объяснений». Своей должности на Первом канале Армении лишился и режиссер Вардан Акопян, который непосредственно отвечал за трансляцию, пишет Sputnik Армения.