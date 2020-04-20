Кабмин: «После 4 мая Азербайджан выходит из карантина»

Вчерашние и сегодняшние цифры показывают, что позитивная статистика стала тенденцией. Это означает начало третьего этапа. Об этом глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов заявил в эфире передачи Hədəf на телеканале AzTV.

«Первый этап — регистрация первого заражения 28 февраля. С 28 февраля по 11 апреля наблюдалась практически непрерывная негативная тенденция, т.е. случаев заражения становилось больше по сравнению с числом выздоровлений. С 12 апреля стали появляться положительные цифры. Были дни, когда количество выздоровевших превышало число зараженных».

Мамедов заявил, что уже 19 апреля была подтверждена положительная тенденция (25 случаев заражения, 122 — выздоровления): «Растущий разрыв в этом направлении дает нам основания говорить, что позитивная тенденция уже подтвердилась, и мы движемся в позитивном направлении».

Кроме того, пресс-секретарь Кабмина заявил, что на этой неделе Кабинет министров подготовит план поэтапного выхода из продленного карантинного режима. По его словам, этап выхода из карантина начинается после 4 мая: «Выход из карантина будет осуществлен поэтапно. Мы уже не вернемся к положению до 4 мая. Решение принято, по этому вопросу нет разногласий».

Мамедов отметил, что на этой неделе станут известны детали поэтапного выхода из продленного карантинного режима: «Информацию об этом в ближайшие дни представят общественности».