Нетаньяху и Ганц будут по очереди управлять Израилем

В результате продолжавшихся несколько недель переговоров глава переходного правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и спикер Кнессета Бени Ганц договорились о создании правительства.

В понедельник, 20 апреля, они объявили о решении сформировать большую коалицию по итогам парламентских выборов 2 марта и сообщили, что подписали соглашение о создании правительства национального единства, передает Deutsche Welle.

Одновременно переговорные команды партии Нетаньяху "Ликуд" и партии Ганца "Кахоль-Лаван" указали, что переговоры будут продолжены. По данным СМИ, соглашение Нетаньяху и Ганца предполагает переход должности премьер-министра. При этом нынешний глава правительства займет этот пост первым на ближайшие полтора года, затем он перейдет к Ганцу.

Обе стороны также подтвердили, что создание большой коалиции необходимо ввиду коронавирусного кризиса. "Мы предотвратили проведение четвертых выборов. Мы будем защищать демократию", - написал Бени Ганц в Twitter.