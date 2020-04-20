Эксперты объяснили обвал американской нефти

«Фьючерсы WTI с поставкой в июне-августе пока торгуются в коридоре 20-30 долларов, а в сентябре-декабре — 30-35 долларов», — сказал эксперт, по словам которого, рынок верит в постепенное восстановление цен.

Падение цены на американскую нефть марки WTI могло носить эмоциональный характер. Об этом РБК сказал старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Маринченко добавил, что в периоды сильной рыночной «турбулентности» разница в цене между разными сортами нефти и между инструментами с разным сроком поставки может становиться больше. «Нельзя исключить, что на какое-то время и Brent, и Urals тоже опустятся ниже $10», — подчеркивает эксперт.

Маринченко считает, что в ближайшее время в мире будет колоссальный профицит нефти: «Падение цен, особенно на физическом рынке, необходимо для его балансировки — чем ниже цены, тем больше проектов снизят или прекратят добычу».

Аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук в беседе с РБК сказал, что обвал нефти WTI связан еще и с тем, что страны — участницы сделки ОПЕК+ пока не сократили добычу: «Саудовская Аравия так и добывает больше 12 млн барр. в сутки».

Полищук добавил, что саудиты отправили большие объемы нефти в Соединенные Штаты и это в комплексе вызвало падение цен на добываемую в Техасе марку WTI.