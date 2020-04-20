В Великобритании за сутки скончались 449 пациентов с коронавирусом - это самый низкий суточный показатель за две недели, сообщает газета The Sun.

По данным британского Минздрава, в общей сложности в стране умерли 16 509 человек, заразившихся коронавирусом.

В то же время растет число инфицированных. Так, за сутки в Великобритании выявили 4 676 новых случаев COVID-19, в общей сложности положительный тест на коронавирус сдали 124 743 жителя страны.