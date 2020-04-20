ВОЗ: основная борьба с коронавирусом еще впереди

Испытания для человечества в связи с коронавирусом еще впереди. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Поверьте, самое сложное - впереди. Но мы можем предотвратить эту трагедию», - сказал он журналистам в Женеве, передает Интерфакс.

«Многие попросту не понимают, что это за вирус», - добавил гендиректор ВОЗ, объяснив, что, с одной стороны, COVID-19 - очень заразный, а с другой - представляет серьезную угрозу для некоторых групп населения.