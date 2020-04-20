Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры на востоке провинции Хомс. Об этом сообщает агентство SANA.

По его данным, сирийские силы ПВО сумели поразить несколько ракет противника в небе над Пальмирой, прежде, чем они достигли наземных целей.

По сведениям телеканала Al Mayadeen, израильские самолеты нанесли ракетные удары по военным объектам, расположенным к северу от аэропорта Пальмиры (240 км от Дамаска).

В свою очередь представители Армии обороны Израиля отказались комментировать данные сообщения. "Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - ответила на соответствующий запрос ТАСС представитель пресс-службы Армии обороны Израиля.