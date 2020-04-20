В России допустили искусственное происхождение COVID-19

Коронавирус может иметь как естественное, так и искусственное происхождение, заявила глава российского Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в программе "Познер" на Первом канале.

"Исключить нельзя ни одну, ни другую версию", - ответила она на вопрос о происхождении COVID-19, отметив, что новый коронавирус на 94% похож на вирус SARS, но есть и "достаточно большое количество фрагментов, его отличающих, в том числе находятся фрагменты ретровирусов, ВИЧ".

В целом же она сказала, что вопрос происхождения вируса "очень непростой, требует тщательного изучения".