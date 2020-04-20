Госдеп напомнил Турции о санкциях

Госдепартамент США вновь напомнил Турции о том, что приобретение ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 может привести к введению Вашингтоном санкций в отношении Анкары, сообщает Reuters.

"Мы продолжаем на самых высоких уровнях подчеркивать, что сделка по С-400 является предметом продолжающихся дискуссий о введении санкций в рамках CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Она также остается крупной помехой в двусторонних отношениях и НАТО. Мы уверены, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его должностные лица высокого ранга понимают нашу позицию", - заявила агентству глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

По данным Reuters, Ортэгус также подчеркнула, что Вашингтон "глубоко обеспокоен" в связи с сообщениями о том, что Анкара продолжает свои усилия по вводу С-400 в эксплуатацию.