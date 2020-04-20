В Армении врачи массово заразились коронавирусом

В инфекционной больнице армянского города Гюмри проходят лечение 20 сотрудников Мараликского центра здоровья, в том числе и директор учреждения. Об этом Sputnik Армения рассказала директор центра Анушик Овсепян.

У одного врача и медсестры диагностирована двусторонняя пневмония, заявила она.

По словам Овсепян, когда все 20 сотрудников центра прошли тестирование и у них был выявлен коронавирус, она пережила настоящий стресс. Она отмечает, что за это время центр осуществлял контроль над более чем 200 гражданами, прибывшими из-за рубежа, им каждый день измеряли температуру, были осторожными, чтобы не заразиться.

Что касается самого Мараликского центра здоровья, то директор заявила, что он закрылся на две недели.