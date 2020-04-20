Профсоюзы: Коронавирус лишит работы 200 миллионов человек

Из-за распространения коронавируса будут потеряны около 200 миллионов рабочих мест по всему миру, говорится в заявлении Международной конфедерации профсоюзов.

В МКП считают, что "этот кризис жестоко обнажил несостоятельность той модели глобализации, которая была навязана трудящимся". "Системы общественного здравоохранения оказались истощены мерами жесткой экономии, а ограничение прав трудящихся оставило без защиты бесчисленные миллионы работников", - цитирует Интерфакс доклад профсоюзной конфедерации.

"Мы осуждаем корпоративных хищников, стремящихся извлечь выгоду из кризиса. Мы требуем, чтобы все компании не на словах, а на деле уважали права работников", - заявили в МКП.

На днях профсоюзы заявили, что около 3 миллиардов трудящихся в мире оказались в сложном положении из-за COVID-19.