Немцы наложили арест на танкеры Мубариза Мансимова

Согласно источникам издания, Hamburg Commercial Bank принял решение об аресте танкеров компаний Palmali Dry Holding и Palmali Holding из-за приостановки выплат по крупному кредиту. Кредит, кстати, был взят Мансимовым как раз для покупки этих судов. Сообщается, что немецкие банкиры перестали получать деньги от азербайджанского бизнесмена с 2018 года.

Palmali Holding, владельцем которого является арестованный в Турции азербайджанский бизнесмен Мубариз Мансимов, тонет в долгах. Как пишет турецкий портал Denizhaber, ранее кредитовавший компанию немецкий Hamburg Commercial Bank (старое название HSN Nordbank - ред.) прекратил ее финансирование ввиду неплатежеспособности Palmali Holding. Более того, банк наложил арест на шесть принадлежащих Мансимову танкеров.

Среди арестованных танкеров – спущенные на воду в 2006 и 2007 годах «Нахчыван», «Мирзага Халилов», «Ширван», «Риад Ахмедов» и «Ахмед Махмудов».

Hamburg Commercial Bank уже потребовал от Palmali Denizçilik Şirkəti передать ему управление этими судами.

В письме руководства банка, направленном Palmali Holding, выражается недовольство тем, что взятый в 2005 году кредит был реструктурирован пять раз, а с первого квартала 2018 года выплаты по нему и вовсе прекратились. Немецкие банкиры отмечают, что никакого соглашения по выплате кредита достигнуть не удалось, и поэтому было принято решение об изъятии этих нефтеналивных судов.

Источник издания констатирует, что с 2018 по 2020 год немецкий банк направил в Palmali Holding восемь официальных писем с требованием выплатить долг, общий объем которого достигает 27 миллионов долларов.

После того как шесть танкеров перейдут в собственность Hamburg Commercial Bank, в распоряжении Palmali Holding останется всего 21 судно. И это при том, что в лучшие времена флотилия Мубариза Мансимова состояла из 200 кораблей. Теперь же некогда могущественная Palmali погрязла в долгах.

Напомним, ранее российская «дочка» Palmali Holding была вынуждена передать 52 своих корабля в собственность «Сбербанка» в счет долга в 220 миллионов долларов. Российский банк выставит их на аукцион, чтобы погасить кредит.

Еще два танкера - «Боздаг» и «Масаллы» долгое время удерживались в порту Таллина, тоже из-за накопившихся долгов. В конечном итоге их за бесценок приобрел «Газпром».

По информации Denizhaber, в настоящее время суммарный долг Palmali Holding перед различными банками, топливными компаниями и партнерами превышает 600 миллионов долларов. А общая стоимость активов компании оценивается всего в 100 миллионов долларов. При этом у компании накопились огромные долги по зарплате сотрудникам, которые не видят своих честно заработанных денег месяцами.

Издание не исключает, что ввиду сложившейся ситуации кредиторы в любой момент могут предъявить иск о признании Palmali Holding банкротом.