Немцы наложили арест на танкеры Мубариза Мансимова
Palmali Holding, владельцем которого является арестованный в Турции азербайджанский бизнесмен Мубариз Мансимов, тонет в долгах. Как пишет турецкий портал Denizhaber, ранее кредитовавший компанию немецкий Hamburg Commercial Bank (старое название HSN Nordbank - ред.) прекратил ее финансирование ввиду неплатежеспособности Palmali Holding. Более того, банк наложил арест на шесть принадлежащих Мансимову танкеров.
Согласно источникам издания, Hamburg Commercial Bank принял решение об аресте танкеров компаний Palmali Dry Holding и Palmali Holding из-за приостановки выплат по крупному кредиту. Кредит, кстати, был взят Мансимовым как раз для покупки этих судов. Сообщается, что немецкие банкиры перестали получать деньги от азербайджанского бизнесмена с 2018 года.
Среди арестованных танкеров – спущенные на воду в 2006 и 2007 годах «Нахчыван», «Мирзага Халилов», «Ширван», «Риад Ахмедов» и «Ахмед Махмудов».
Hamburg Commercial Bank уже потребовал от Palmali Denizçilik Şirkəti передать ему управление этими судами.
В письме руководства банка, направленном Palmali Holding, выражается недовольство тем, что взятый в 2005 году кредит был реструктурирован пять раз, а с первого квартала 2018 года выплаты по нему и вовсе прекратились. Немецкие банкиры отмечают, что никакого соглашения по выплате кредита достигнуть не удалось, и поэтому было принято решение об изъятии этих нефтеналивных судов.
Источник издания констатирует, что с 2018 по 2020 год немецкий банк направил в Palmali Holding восемь официальных писем с требованием выплатить долг, общий объем которого достигает 27 миллионов долларов.
После того как шесть танкеров перейдут в собственность Hamburg Commercial Bank, в распоряжении Palmali Holding останется всего 21 судно. И это при том, что в лучшие времена флотилия Мубариза Мансимова состояла из 200 кораблей. Теперь же некогда могущественная Palmali погрязла в долгах.
Напомним, ранее российская «дочка» Palmali Holding была вынуждена передать 52 своих корабля в собственность «Сбербанка» в счет долга в 220 миллионов долларов. Российский банк выставит их на аукцион, чтобы погасить кредит.
Еще два танкера - «Боздаг» и «Масаллы» долгое время удерживались в порту Таллина, тоже из-за накопившихся долгов. В конечном итоге их за бесценок приобрел «Газпром».
По информации Denizhaber, в настоящее время суммарный долг Palmali Holding перед различными банками, топливными компаниями и партнерами превышает 600 миллионов долларов. А общая стоимость активов компании оценивается всего в 100 миллионов долларов. При этом у компании накопились огромные долги по зарплате сотрудникам, которые не видят своих честно заработанных денег месяцами.
Издание не исключает, что ввиду сложившейся ситуации кредиторы в любой момент могут предъявить иск о признании Palmali Holding банкротом.