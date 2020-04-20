Трамп выбрал посла в Беларусь
Президент США Дональд Трамп предложил назначить заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на пост посла США в Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Ранее Фишер выполняла специальные обязанности временного поверенного в делах посольства США в России. Также была заместителем главы миссии США при НАТО.
В Беларуси нет посла США с 2008 года. Тогда государство отозвало Михаила Хвостова, занимавшего этот пост, из Вашингтона на фоне введения американской стороной санкций против белорусских компаний. Вслед за этим Минск покинула глава американской дипмиссии Карен Стюарт. С тех пор дипмиссии возглавляют временные поверенные в делах Соединенных Штатов.
Отношения Беларуси со странами Запада улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины, отмечает ТАСС. Это привело к расширению штата посольства США в Минске до 10 сотрудников. В начале 2019 года стороны официально объявили о снятии ограничений на взаимное дипломатическое присутствие в Минске и Вашингтоне.