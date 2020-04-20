Трамп выбрал посла в Беларусь

Президент США Дональд Трамп предложил назначить заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на пост посла США в Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Ранее Фишер выполняла специальные обязанности временного поверенного в делах посольства США в России. Также была заместителем главы миссии США при НАТО.