На фоне обвала нефти США заполняют нефтехранилища

Текущие рекордно низкие цены на нефть позволят полностью заполнить национальные резервы США, заявил президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

«В связи с рекордно низкой ценой на нефть, которую вы наблюдаете, ...мы заполняем наши национальные нефтяные резервы, стратегические резервы. Мы рассчитываем направить до 75 млн баррелей в хранилища. Мы сможем полностью заполнить эти нефтехранилища: впервые за долгое время и по правильной цене», — цитирует Трампа РБК.

По его словам, Вашингтон также рассмотрит вариант приостановки закупок нефти у Саудовской Аравии. По данным Минэнерго США, импорт сырья из этой страны в январе составлял 401 тыс. барр. сутки, месяцем ранее — 453 барр./сутки.

