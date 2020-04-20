Главные святыни ислама останутся закрыты в Рамазан

Главные святыни ислама в Мекке и Медине - Заповедная мечеть и мечеть Пророка - останутся закрытыми во время месяца Рамазан, начало которого ожидается на этой неделе, сообщило Главное управление Саудовской Аравии по делам двух священных мечетей.

"Открытие двух святынь задерживается на время месяца Рамазан в рамках превентивных мер по предотвращению распространения коронавируса", - говорится в сообщении управления в Twitter.

В отличие от ежегодной традиции, мусульмане не смогут во время Рамадана в этом году совершать там положенные пять раз в день молитвы и специальную молитву "таравих", которая читается только в Рамазан после ночной молитвы до зари.