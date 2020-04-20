Согласно информации, за последнюю неделю в результате бдительности сотрудников пограничных войск Государственной пограничной службы был предотвращен ввоз в страну 17,29 килограмма наркотических веществ и 195 таблеток метадона М40, одного 9-миллиметрового пистолета «Магнум», одной обоймы и 28 патронов к данному оружию.

Так, 15 апреля пограничный наряд, обнаруживший передвижение двух лиц из Ирана в Азербайджан на служебной территории погранотряда «Горадиз», приказал им остановиться. Для задержания нарушителей границы, пытавшихся бежать, был открыт предупредительный выстрел в воздух. Они были задержаны. Во время обыска двух нарушителей границы, являвшихся гражданами Ирана, у них были обнаружены 1 кг 725 г героина, 1 кг 800 г марихуаны, 1 кг 335 г терьяка, 400 г метамфетамина и 195 таблеток метадона М40.

Также 19 апреля была предотвращена попытка контрабанды на территории заставы «Горадиз». У нарушителя границы было изъято более 12 кг наркотических веществ (свыше 11 кг марихуаны, 620 г героина, 55 г кристаллического метамфетамина), 1 пистолет «Магнум», один магазин и 28 патронов.

Оперативно-следственные меры по данным фактам продолжаются.