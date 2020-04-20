Автор «Черного лебедя»: Мир уже никогда не будет прежним

По его мнению, глобальные перемены назревали давно и теперь стали неизбежными, они затронут всех людей и все сферы жизни.

Американский экономист и автор нашумевшей книги «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» Нассим Талеб заявил, что после пандемии коронавируса мир уже никогда не будет прежним.

Даже после отмены карантина сохранятся тенденции на онлайн-обучение и дистанционную работу, так как они помогают существенно оптимизировать расходы, заявил Талеб в интервью РБК.

Кроме того, многие люди начнут переселяться из городов в сельскую местность, то есть начнется «рурализация» населения вместо многолетней урбанизации.

Изменятся и потребительские привычки, то есть начнется «откат к старым добрым временам». Талеб уверен, за время самоизоляции люди научатся отказываться от излишеств в пользу действительно важных вещей.

В конце марта Талеб заявил, что не считает непредсказуемым событием появление коронавируса нового типа и его быстрое распространение по миру. По его словам, общественность проигнорировала предупреждение ученых о том, что «фактически нужно было задушить коронавирус в зародыше, если это возможно, и действовать очень быстро».