Впервые в Азербайджане: Застрахуй все имущество и положи себе в карман! на правах рекламы
Страховой брокер “Odlar Yurdu” представил новый инновационный продукт ”SigortApp”!
16 апреля 2020 года Страховым Брокером “Odlar Yurdu” представлен многофункциональный продукт – мобильное приложение “SigortApp”, охватывающий основные потребности граждан в страховых продуктах.
Начиная с 9 апреля, в социальных сетях мобильное приложение “SigortApp” вызвало большой интерес благодаря тизерной рекламе “#cibinizdədir”.
Важно отметить, что мобильное приложение “SigortApp” является первым агрегатором на страховом рынке и полностью оправдывает свое появление на свет именно сейчас, в особых условиях карантина. Преимущества приложения, которое позволяют не выходя из дома осуществлять страхование автомобиля (КАСКО, ОСАГО), недвижимости (квартира, дом), здоровья и жизни (страхование от несчастного случая), путешествий (при поездках за границу) за считанные минуты, многочисленны:
- Обеспечивая максимальный комфорт для пользователей, данный инновационный продукт позволяет клиентам получить доступ ко всему страховому рынку через единое окно. Клиентам остается выбрать страховщика, который им по душе и страховой продукт соответствующий их финансовым возможностям.
- Приложение “SigortApp” обеспечивает защиту своих клиентов при наступлении страхового события, а именно оказывает профессиональную поддержку клиентам в получении страхового возмещения в полном объёме и установленные законодательством сроки.
- Руководствуясь принципом «Просто и Доступно», приложение предоставляет пользователям возможность оформить страховку всего в 3 простых шага. Оформление договора займет не более 3-х минут.
- Используя современные технологии, впервые в Азербайджане, данное приложение обеспечивает возможность ввода необходимых данных по договору посредством фотографирования нужных документов. Встроенная система распознавания данных автоматически заполнит нужные поля договора, что значительно упрощает и ускоряет процесс работы с приложением для клиентов.
- Данное приложение позволяет хранить все приобретенные страховые договоры буквально у себя в кармане. Это очень важно, так как при наступлении страхового события (например, на месте аварии) Вам не придется искать данные по вашему договору страхования или номер телефона страховщика. Все необходимое в таких случаях находится в вашем кармане.
Для получения более подробной информации о программе “SigortApp”, Вы можете зайти на сайт http://sigortapp.az/ или на страницу в “Facebook” https://www.facebook.com/sigortapp.az .