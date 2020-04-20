В Армении зафиксирован 1 401 подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией, за сутки выявлено 62 заболевших. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на единый информационный центр при минздраве республики.

Всего в стране от коронавируса скончались 24 человека. Выздоровели 609 пациентов.

В стране действует режим ЧП по коронавирусу.

Напомним, что еще 8 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна преодолела пик заболеваемости коронавирусом COVID-19. Тогда в течение почти недели число новых инфицированных ежедневно колебалось на уровне 20-30 человек. Однако в последние дни скорость распространения коронавируса в Армении снова начала повышаться.