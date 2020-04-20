Нефтяная Кара - Карантин актуальный комментарий
Цена нефти достигла своего исторического минимума. Главной сенсацией нового века стал обвал нефти WTI Brent до отрицательной отметки. Чуть позже до WTI докатился и российский Urals.
Вот трудно подобрать другие слова, кроме выражения «никогда такого не было, и вот опять». Особенно после известий о падении цен на 136 процентов!
Саудовская Аравия предложила европейцам совершенно беспрецедентные условия - любые объемы ее нефти с рассрочкой платежа в 90 дней при сохранении всех цен, скидок и премий.
Вырисовывается печальная картина - рынок словно не заметил сделки ОПЕК+. Что, в общем-то, вполне ожидаемо, поскольку он, этот рынок, представляет собой баланс спроса и предложения, является «продуктом непротивления сторон», как сказал бы заведующим гидропрессом монтер Мечников из бессмертных «12 стульев». И когда предложение есть, а со спросом большие проблемы – можно заключать хоть десяток «сделок века», проблему это не исправит.
Собственное, нынешнее падение, судя по всему, явление временное и слишком уж долго продолжатся ему не дадут, найдется кому «подрегулировать». Так что – можно говорить о временном срыве. Проблема в другом – такие вот нырки поближе к дну вполне могут стать достаточно постоянным явлением на ближайшие пару пост-пандемийных лет, пока все более-менее не утрясется.
Впрочем, есть и другие причины, более приземленные, которые гасят эффект от сделки ОПЕК+. Главные из них: малый объем сокращения, объявление Саудовской Аравией новых скидок, недоверие к выполнению участниками взятых обязательств и отсутствие начала фактического снижения добычи.
Изначально было ясно, что тех без малого 10 миллионов баррелей в день, которые участники сделки согласились убрать с рынка, при нынешнем избытке предложения - явно недостаточно. Даже при самом оптимистичном варианте – все участники выполнят свои обязательства – уже созданные запасы в нефтехранилищах будут продолжать давить на рынок на протяжении всего 2020 года.
Сделка, по большому-то счету, покрывает только половину падения спроса. А что касается других стран, которые тоже обещали сокращать - США, Канада, Бразилия, Норвегия и другие – то здесь, что называется, «бабушка надвое сказала». Это их совершенно добровольное решение – могут сделать, а могут и нет.
Что, в том числе, касается и других участников в рамках ОПЕК+. У рынка есть сомнения, что все страны действительно выполнят взятые на себя обязательства. Сама сделка пропитана взаимным недоверием, все пристально следят друг за другом, и никто не верит в добросовестность партнеров. Все происходит в условиях взаимного недоверия, и любая сторона может этим воспользоваться. В итоге - все очень зыбко, а шансы на нарушение договоренностей оцениваются как крайне высокие.
И это касается не только саудитов, но и России. Ее нефтяная отрасль оказалась в результате соглашения под ударом, а потому местные игроки всеми силами будут стараться оттягивать сокращение, в надежде на извечный русский «авось». Уже сегодня сокращение добычи нефти Россией в рамках нового соглашения ОПЕК+ может быть под угрозой из-за разногласий компаний о том, кто и насколько должен уменьшать производство. Никто не хочет терять инвестиции и приостанавливать работу скважин, часть из которых запустить заново уже не получится.
Соответственно, каждая компания хочет защитить свои проекты и избежать дорогостоящей приостановки производства. Более того, для ряда месторождений пауза вообще означает конец добычи - из-за геологических условий на некоторых скважинах восстановить ее уже не получится. И, подозреваю, не только в России сейчас подобная возня происходит.
Ну и кроме всех прочих подводных камней, необходимо учитывать, что сделка ОПЕК+ формально начнет действовать только с 1 мая 2020 года. А до этого времени у стран-участников развязаны руки и с почти стопроцентной уверенностью можно утверждать, что в этот период они будут пытаться реализовать свои объемы добычи. И это не прогноз, а констатация факта, именно это мы сейчас и наблюдаем – к сокращению никто пока не приступил.
И еще. Суть нынешней сделки ОПЕК+, в отличие от прошлых соглашений, не в поддержании цены - а в снижении предложения на рынке. То есть, по большому счету, ее цель заключается в том, чтобы не допустить переполнения хранилищ нефти.
Вывод однозначен - динамика цены будет зависеть в основном от динамики снятия карантинных ограничений. Все остальные факторы - менее значимы. Рынок ждет позитивных новостей, а именно - статистических данных по восстановлению спроса на нефть в Китае, а также отмены карантинных мер в ЕС, что может произойти уже к июлю. До этого - цена нефти будет скакать на уровне около 30 долларов за баррель и ниже, сколько бы соглашений типа ОПЕК+ не подписывай.