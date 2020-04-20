Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:35

Цена нефти достигла своего исторического минимума. Главной сенсацией нового века стал обвал нефти WTI Brent до отрицательной отметки. Чуть позже до WTI докатился и российский Urals. Вот трудно подобрать другие слова, кроме выражения «никогда такого не было, и вот опять». Особенно после известий о падении цен на 136 процентов! Саудовская Аравия предложила европейцам совершенно беспрецедентные условия - любые объемы ее нефти с рассрочкой платежа в 90 дней при сохранении всех цен, скидок и премий.

Вырисовывается печальная картина - рынок словно не заметил сделки ОПЕК+. Что, в общем-то, вполне ожидаемо, поскольку он, этот рынок, представляет собой баланс спроса и предложения, является «продуктом непротивления сторон», как сказал бы заведующим гидропрессом монтер Мечников из бессмертных «12 стульев». И когда предложение есть, а со спросом большие проблемы – можно заключать хоть десяток «сделок века», проблему это не исправит. Собственное, нынешнее падение, судя по всему, явление временное и слишком уж долго продолжатся ему не дадут, найдется кому «подрегулировать». Так что – можно говорить о временном срыве. Проблема в другом – такие вот нырки поближе к дну вполне могут стать достаточно постоянным явлением на ближайшие пару пост-пандемийных лет, пока все более-менее не утрясется. Впрочем, есть и другие причины, более приземленные, которые гасят эффект от сделки ОПЕК+. Главные из них: малый объем сокращения, объявление Саудовской Аравией новых скидок, недоверие к выполнению участниками взятых обязательств и отсутствие начала фактического снижения добычи. Изначально было ясно, что тех без малого 10 миллионов баррелей в день, которые участники сделки согласились убрать с рынка, при нынешнем избытке предложения - явно недостаточно. Даже при самом оптимистичном варианте – все участники выполнят свои обязательства – уже созданные запасы в нефтехранилищах будут продолжать давить на рынок на протяжении всего 2020 года.