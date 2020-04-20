Джек Ма пожертвует ВОЗ более 100 млн масок

Основатель крупнейшей компании мира в сфере электронной коммерции Alibaba миллиардер Джек Ма пожертвует Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) более 100 млн защитных масок и другие средства защиты для борьбы с пандемией. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении предпринимателя в китайской социальной сети Weibo, передает ТАСС.

В поставку войдут 100 млн медицинских масок, а также по 1 млн респираторов N95 и тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса.

"Распространение эпидемии по-прежнему продолжается. Весь мир столкнулся с этой войной. Нам следует ускориться, наладить сотрудничество и с еще более решительной уверенностью одержать победу над этим глобальным вызовом. Единый мир, единая схватка", - говорится в заявлении миллиардера.

Ранее фонды Джека Ма и компании Alibaba уже пожертвовали ВОЗ 2,2 млн масок, 20 тыс. защитных костюмов, 20 тыс. очков и 50 аппаратов искусственной вентиляции легких. Эти две организации с начала пандемии уже оказали помощь в общей сложности 150 странам.