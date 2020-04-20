Как сообщает Ленкоранская региональная группа МВД, в ходе мероприятий, осуществляемых в этом направлении в Масаллы, были выявлены и оштрафованы в административном порядке еще несколько человек.

Было установлено, что 7 жителей Масаллы, нарушив правила противоэпидемического режима, играют в футбол на территории села Бина Ходжавар. Эти лица были доставлены в Масаллинский РОП и оштрафованы на 100 манатов после составления протокола по соответствующей статье Кодекса об административных проступках.