Доля заразившихся коронавирусом в Беларуси выше средней по миру

Количество выявленных случаев на миллион жителей превысило значение соседних с Беларусью стран. Согласно данным на портале Worldometers, по этому показателю Беларусь вдвое опережает общемировой: 618 против 318. При этом число смертей на миллион населения в республике меньше, чем в мире: 5 против 21,9.

Как отмечает издание, во многих странах нет достаточного тестирования населения, из-за чего количество зарегистрированных случаев коронавируса невысоко. В Беларуси провели 10853 тестов на миллион населения.

По данным на 20 апреля, за трое суток число зараженных коронавирусом в стране выросло почти на треть и достигло 6264 человека. Почти половина из них — в Минске. Скончался 51 пациент. Как утверждают в Минздраве, у всех погибших были хронические заболевания. Выписаны 514 человек с коронавирусом, в тяжелом состоянии находятся 92 зараженных.